Загуби за Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров на турнир в Сърбия

Българските тенисисти Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров отпаднаха във втория кръг на единично на турнира по тенис на червени кортове за мъже в Куршумлийска Баня. Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 Милев загуби от германеца Михел Хоп с 6:2, 3:6, 2:6 след малко повече от два часа на корта. Българинът взе първия сет, но в следващите два Хоп направи серии съответно от три и от четири поредни гейма, за да стигне до обрат.

Динев претърпя поражение от Андреа Фиорентини (Италия) с 3:6, 1:6, а квалификантът Лазаров беше елиминиран от поставения под номер 5 Мате Валкус (Унгария) след 3:6, 0:6.

Шестима българи продължават на четвъртфиналите на двойки.