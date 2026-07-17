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Започва 12-ото издание на Пампорово Байк Фест

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Надпреварата ще продължи до неделя

Започва 12-ото издание на Пампорово Байк Фест
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Пампорово приема този уикенд 12-ото поредно издание на Пампорово Байк Фест. Едно от най-значимите събития в планинското колоездене се открива днес и ще продължи до неделя, 19 юли.

Основните акценти в програмата тази година са Държавният шампионат по спускане на Българската федерация по колоездене, вторият кръг от Maxxis BG Downhill Series и третият кръг от Детските даунхил серии.

Освен в състезателната част, всички гости на курорта могат да се включат и в съпътстващите събития, сред които боулинг турнир в петък вечер в хотел "Перелик" и парти на открито на плац "Студенец" от 18:00 часа в събота. Рекорден брой от над 200 състезатели са записани към момента за участие в мероприятието, което се очертава да бъде едно от най-оспорваните и интересни през сезона.

Петъчният ден е отреден за тренировки и запознаване с трасетата. В събота ще се проведат квалификациите, а в неделя ще бъде кулминацията, когато от 11:00 ще започнат финалите за децата, а в 15:30 - за големите.

Борбата в категориите на 17-18-годишните и мъжете елит ще бъде сред най-оспорваните, тъй като от Държавния шампионат се взимат ценни точки за световната ранглиста. Голяма част от българските състезатели се борят за тях, за да натрупат необходимия им брой за участие в предстоящия през август европейски шампионат в дисциплината, на който страната ни ще бъде домакин от 14 до 16 август на Витоша.

Участниците в състезанието са разделени в общо осем категории, а победителите ще си поделят примамлив паричен награден фонд, както и предметни награди от партньорите на събитието.

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