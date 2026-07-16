Васил Антонов се класира за полуфиналите на 400 метра на европейското първенство до 18 години

Васил Антонов се класира за полуфиналите на 400 метра на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години, което се провежда в Риети, Италия.

Българският талант завърши трети в своята серия с време 48.42 секунди, което му осигури директно място сред най-добрите 24 състезатели в дисциплината.

Много близо до класиране за полуфиналите беше и Стелиян Панев. Той финишира шести в своята серия с 49.25 секунди, което му отреди 25-ото място в общото класиране. Така Панев остана само на една позиция от продължаване в следващата фаза.

При девойките на 400 метра Евгения Стоименова завърши шеста в своята серия с време 57.41 секунди, но резултатът не беше достатъчен за място на полуфиналите.

В квалификациите на мятане на диск Симона Андреева постигна 40.34 метра в най-добрия си опит, което ѝ отреди 13-о място в квалификационна група Б. Българката остана само на 34 сантиметра от личното си постижение, но не успя да се класира за финала.

Стефани Димитрова също не намери място сред финалистките, след като записа 39.21 метра и завърши 15-а в квалификационна група А.

По-рано през деня добри новини за българската атлетика донесоха Дилян Чернополски и Софи Димитров, които си осигуриха участие в полуфиналите на 100 метра.

Полуфиналите на 400 метра са насрочени за утре, а финалът ще се проведе в събота.

Зрителите могат да проследят европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години пряко по БНТ 3 или в спортната секция на сайта ни.





