Започва изграждането на крайбрежен парк от 140 дка в бургаския квартал "Сарафово"

Започва изграждането на крайбрежен парк с площ от 140 дка в бургаския квартал "Сарафово", съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Паркът ще бъде изграден между морския бряг и жилищната част на квартала.

Проектът е разделен на три етапа, като в момента се работи по реализацията на първия. Той обхваща централната и западна част на терена. Там ще се изградят алеи, детска площадка и зони за отдих.

Ще има и велосипедната алея, която ще е продължение на веломаршрута от Бургас и ще бъде отделена от пешеходната пътека с озеленяване. Предвидена е детска зона с шест тематични части. Ще има съоръжения за деца с двигателни затруднения.

Mрез декември м.г. първият етап от реконструкцията на парка бе представен пред жители на квартала.

Целият парк ще се реализира в рамките на проекта "Re-Value: Преоценка на градоустройството и климатичната неутралност в крайбрежните градове". За реализацията на проекта Община Бургас обяви обществена поръчка.