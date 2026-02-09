БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва изплащането на пенсиите за февруари

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес

пенсиите чужбина намалеят тарифите банковите преводи
Снимка: илюстративна
Изплащането на пенсиите чрез "Български пощи" започва от днес. То ще завърши на 20 февруари, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Изплащането на пенсиите ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва на първия работен ден след това, припомнят от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари. Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията".

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

