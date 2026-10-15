Заради напрежението в Черно море рибарският сектор ще иска помощ от държавата

Заради ескалацията на напрежението в Черно море рибарският сектор е във форсмажорни обстоятелства и ще искаме помощ от държавата по режима де минимис, каза пред медии във Варна Йордан Господинов, изпълнителен директор на асоциация „БГ фиш“. Той е и председател на Консултативния съвет за Черно море, който днес заседава в крайморския град. В организацията членуват 15 български и чуждестранни асоциации.

В момента много от големите риболовни кораби не искат да излизат в морето, посочи Господинов. По думите му част от екипажите въобще не желаят да плават, други просто се ограничават с крайбрежен риболов. Господинов подчерта, че и рибата в морето е изчезнала. Той уточни, че не е учен и не може да посочи на какво се дължи това, но най-вероятно обяснението е свързано с взривовете и потъващите кораби.

Риболовният флот в България е от 1740 съда, от които 100 са големи кораби, които работят извън 12-милната зона, каза още експертът. Той уточни, че те ловят в икономическата зона, която вече е твърде рискова. Притесненията не са толкова, че някой ще стреля по тях целенасочено, а по-скоро че могат да се натъкнат на мини, или на паднали дронове с взривно вещество, обясни Господинов. По думите му до момента няма инциденти с български рибарски кораби, но екипажи са подавали сигнали до компетентните органи за открити съмнителни обекти във водата.

Господинов изтъкна още, че не бива де се подценява и проблемът с предприятията, които преработват риба. По думите му към вчерашна дата най-големите риболовни фирми, които имат предприятия, отчитат, че са на 50 процента от миналогодишните си улови. Господинов посочи, че тези намалени количества ще доведат и до поскъпването на рибата на пазара. Българите трябва да са наясно, че черноморската риба ще става все по-малко и все по-скъпа, каза експертът.

В Румъния нещата стоят по същия начин, рибарите предпочитат да не излизат и съдовете стоят вързани на пристанищата, каза още Господинов. Според него и в двете държави ситуацията е стресираща дори за по-малките лодки, макар че те ловуват сравнително близо до брега.

Редно е българската държава да защити сектора, бе категоричен Господинов. Той уточни, че въпросът е коментиран и на Консултативния съвет за Черно море и се подготвя обръщение към управляващите у нас и в Румъния с искане браншът да бъде подпомогнат. По режима де минимис се отпуска държавна помощ при форсмажорни обстоятелства, а специално за риболова тези са такива, изтъкна Господинов.