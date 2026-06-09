Заради поддръжка на виадукта при 34-ти км на АМ "Хемус" движението ще е двупосочно в платното за Варна

На 10 и 11 юни, от 9.00 ч. до 18.00 ч., за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти км на АМ „Хемус“ ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30-и и 35-и км ще се осъществява двупосочно в платното за Варна.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.