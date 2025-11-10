Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп?

В ексклузивно интервю за британския в. "Гардиън" украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за разлика от други западни лидери не се "страхува" от Доналд Тръмп и отхвърли информациите, че последната им среща във Вашингтон е била бурна, като добави, че има добри отношения с американския президент.

Зеленски говори след опустошителните руски удари по енергийната мрежа на Украйна, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването в повечето украински региони в неделя, докато инженерите се опитваха да възстановят мрежата. По време на разговора светлините угаснаха два пъти, отбелязва "Гардиън".

Украинският президент отрече твърденията, че Тръмп е хвърлил настрана карти на бойното поле по време на бурна размяна на реплики през октомври в Белия дом, където Зеленски беше пристигнал с надеждата да си осигури доставки на американски крилати ракети "Томахок".

"Той не е хвърлял нищо. Сигурен съм", каза Зеленски.

Украинският лидер описа отношенията си с Тръмп като "нормални", "делови" и "конструктивни".

Според "Файненшъл таймс" Тръмп е упражнявал натиск Зеленски да приеме максималистките условия на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната и е казал, че руският лидер ще "унищожи" Украйна, ако тя не се съгласи. Зеленски заяви, че срещата е протекла по друг начин.

Украинската делегация постави три условия пред Тръмп и неговия екип, посочвайки последователни мерки, включително оръжия и икономически санкции, които биха "отслабили" Москва, каза украинският президент.

В изявление в президентския дворец в Киев Зеленски заяви, че "всички по света" се страхуват от Тръмп.

"Това е истината", добави той.

На въпроса дали това важи и за него, той отговори: "Не... ние не сме врагове на Америка. Ние сме приятели. Защо да се страхуваме?".

Той допълни: "Тръмп беше избран от народа си. Трябва да уважаваме избора, направен от американския народ, точно както аз съм избран от моя народ. САЩ са наш стратегически партньор от много години, може би дори десетилетия и векове." Двете страни споделят дълбоки общи ценности, за разлика от "империалистична" и ревизионистка Русия, каза Зеленски.

В интервюто Зеленски също така подчертава, че британският крал Чарлз Трети е изиграл решаваща роля зад кулисите, като е насърчил американския президент да подкрепи Украйна по-ентусиазирано, след бурната среща в Овалния кабинет през февруари, когато Тръмп публично заплаши Зеленски и го изгони от Белия дом.

По време на държавното си посещение в Обединеното кралство през септември Тръмп проведе среща на четири очи с краля. " Не знам всички подробности, но разбирам, че Негово Величество е подал някои важни сигнали на президента Тръмп", каза Зеленски.

Той заяви, че Тръмп уважава краля и го счита за "много важен".

Няколко секунди след като Зеленски седна да разговаря с "Гардиън", интервюто бе потопено в мрак, когато електрозахранването в Мариинския дворец в сърцето на украинската столица прекъсна.

След като обаче резервният генератор на двореца се включи, светлините замигаха.

"Такива са нашите условия на живот", каза Зеленски с иронична усмивка. "Това е нормално. Имаме колебания в електроснабдяването в Киев, както навсякъде другаде."

Той заяви, че Путин нарежда "терористични атаки" срещу енергийната система на Украйна, убивайки цивилни граждани и оставяйки ги без ток и вода.

"Той не може да създаде напрежение в нашето общество по никакъв друг начин."

Зеленски посочи, че работи в тясно сътрудничество с международни партньори, за да защити Украйна от руските нощни атаки с дронове. Досега обаче Великобритания и други съюзници са отхвърлили изпращането на изтребители за патрулиране на небето над централната и западната част на страната – дългогодишна молба на Киев. Зеленски заяви, че иска да поръча 27 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от американски производители. Междувременно, европейските държави биха могли да предоставят на Украйна своите налични такива системи, каза той.

На въпроса дали ЕС и Великобритания правят достатъчно в навечерието на студена и мрачна зима, Зеленски отговори:

"Никога не е достатъчно. Достатъчно ще е, когато войната приключи. И достатъчно ще е, когато Путин разбере, че трябва да спре." Той заяви, че поддържа топли отношения с британския премиер Киър Стармър и има "постоянни контакти" с Лондон.

След като Тръмп изключи военно участие на САЩ, правителствата на Франция и Великобритания обещаха да изпратят войски като част от евентуално мирно споразумение. На въпроса дали би искал британските войници да пристигнат по-скоро – например, за да заемат отбранителна позиция на границата на Украйна с Беларус – Зеленски отговори:

"Разбира се. Ние сме искали много неща, включително оръжия и членство в ЕС и НАТО".

Той каза обаче, че въпросът за европейско военно присъствие в Украйна, докато войната продължава, трябва да се третира внимателно. "Лидерите се страхуват от своите общества. Те не искат да се включват във войната", каза той. В крайна сметка "техен избор" е дали да разположат войски. Ако бъде упражнен прекалено силен натиск, има риск Киев да загуби "финансовата и военната подкрепа от нашите партньори".

През последните дни руските войски превзеха по-голямата част от източния град Покровск след дълга и кървава кампания. Зеленски заяви, че Москва е вложила огромни сили в операцията си – "170 000 души" – като войната е най-ожесточена и брутална в Донецка област, основната цел на Путин. "Това е цялата история. Няма (руски) успех там. И има много жертви", каза той.

Според Зеленски, през октомври Москва е загубила безвъзвратно 25 хиляди войници.

Той също заяви, че Кремъл води и "хибридна война срещу Европа" и тества червените линии на НАТО.

Зеленски твърди, че е напълно възможно Русия да отвори втори фронт срещу друга европейска страна, преди да приключи войната в Украйна:

"Вярвам, че е така. Той може да го направи. Трябва да забравим общия европейски скептицизъм, че Путин първо иска да окупира Украйна, а след това може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно." Според президента на Украйна "Путин е в безизходна ситуация по отношение на реалния успех. За него това е по-скоро патова ситуация. Ето защо тези неуспехи могат да го накарат да потърси други територии. За нас е много трудно, но ние сме у дома си и се защитаваме".

Той описа Русия като голяма и агресивна страна, която се нуждае от голям външен противник, за да обедини различните си етнически групи и региони. Путин вижда САЩ и Запада като врагове, каза той.