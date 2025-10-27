БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жителите на Мюнхен гласуваха в подкрепа на кандидатурата на града за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 г.

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Мюнхен вече е бил домакин на Игрите през 1972 г.

Снимка: LP / Olivier Corsan
Жителите на Мюнхен гласуваха в подкрепа на кандидатурата на града за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 г. след обществено обсъждане.

66% от гласовете в допитването подкрепят кандидатурата на града да приеме най-големия спортен форум.

"Това е чудесна демонстрация на желанието на гражданите на Мюнхен да бъдат домакини на Летните олимпийски игри през 2036, 2040 или 2044 г. Мюнхен гласува. Мюнхен се изказа и Мюнхен ясно гласува с „Да“, заяви кметът на баварския град Дитер Райтер.

Избирателната активност в допитването е 42%, което е най-високата такава в Мюнхен. Общината е първата, която дава глас на своите граждани по този проект.

Освен Мюнхен още два други града, Хамбург и Берлин, както и регионът Рейн-Рур (Бохум, Гелзенкирхен, Дортмунд и др.), също ще проведат референдуми.

Германският олимпийски комитет (DOSB) ще трябва да избере измежду кандидатурите през есента на 2026 г.

Мюнхен е вторият германски град, който е бил домакин. Градът приема Летните олимпийски игри през 1972 г. (след Берлин през 1936 г.).

Президентът на МОК Кристи Ковънтри вече създаде работна група по процеса на подбор на града домакин на олимпийските игри, след тези в Лос Анджелис 2028 г. и Бризбейн 2032 г.

