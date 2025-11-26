БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Зографски завърши 24-ти на голямата шанца във Фалун

Спорт
Победата днес отиде при словенеца Анже Ланишек.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Владимир Зографски завърши на 24-а позиция в надпреварата на Голямата шанца от Световната купа по ски скокове във Фалун. Това бе втори пореден старт в шведския зимен център, където единственият българин в елита отново влезе във втория кръг.

Зографски регистрира опити от 120 и 121,5 метра, които му донесоха сбор от 222 точки. Въпреки стабилното представяне българинът не успя да повтори впечатляващото девето място от състезанието на малката шанца преди ден.

Победата днес отиде при словенеца Анже Ланишек, който с полети от 129 и 128,5 метра събра 262,9 точки и оглави класирането. На второ място се нареди австриецът Щефан Ембахер с 259,9 точки след скокове от 128,5 и 129 метра. Подиумът бе допълнен от друг словенец – Домен Превц, който с два абсолютно идентични опита от 129 метра приключи с актив от 258,7 точки.

Австрийците Даниел Чофених и Ян Хьорл се наредиха съответно четвърти и пети, а шестата позиция остана за японската звезда Рьою Кобаяши.

След четири старта в генералното класиране начело излезе Ланишек с 256 точки. Втори е Щефан Крафт с 234, а трети – Даниел Чофених с 226 точки.

Световната купа продължава следващия уикенд със стартовете в Рукатунтури, Финландия.

