Френската биатлонистка Жулия Симон може да бъде изправена пред спортно наказание заради присъдата, която получи за измама с кредитна карта.

Според медиите във Франция носителката на Световната купа за сезон 2022/23 ще се срещне с комисия на Френската ски федерация на 6 ноември. Решение по казуса се очаква до 10 ноември, а новата кампания започва на 29 ноември в Йостерзунд, Швеция.

Симон получи условна тримесечна присъда и ще трябва да плати глоба в размер на 15 000 евро. Тя бе осъдена, че е откраднала кредитната карта на нейната съотборничка Жюстин Бреза-Буше, както и тази на друг човек от треньорския щаб.

За момента няма яснота дали Симон ще има право да продължи да носи оръжие, тъй като френският закон забранява това на лица с присъди.