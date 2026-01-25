Зрелищно равенство в последната контрола на Локомотив София в Турция

Локомотив София приключи зимната си подготовка в Анталия с резултатно равенство 3:3 срещу украинския Зоря (Луганск).

Украинският тим откри резултата още в началните минути, но „червено-черните“ реагираха бързо. Георги Минчев възстанови равенството след прецизно подаване отдясно на Красимир Станоев. В 31-ата минута столичани стигнаха до обрат, след като новото попълнение Доминик Янков завърши добре атака, разиграна със Спас Делев.

След почивката Зоря изравни в 50-ата минута, но Локомотив отново излезе напред само пет минути по-късно. Делев проби по фланга и намери Станоев, който подаде към Минчев, а нападателят реализира втория си гол в срещата.

След час игра старши треньорът Станислав Генчев направи пълна ротация, извършвайки 11 смени. На терена се завърна и Анте Аралица, който записа първи минути след контузия. Хърватинът остави отлични впечатления с няколко силни отигравания и бе близо до попадение.

Три минути преди края Зоря стигна до крайното 3:3, възползвайки се от статично положение, с което сложи точка на подготвителния лагер на Локомотив в Турция.