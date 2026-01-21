БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

„100 стотинки“ събира монети за грижа за животните

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
„100 стотинки“ събира монети за грижа за животните
Слушай новината

Близо месец след въвеждането на еврото у нас се появяват различни идеи какво да правим със старите български монети, които скоро ще излязат от обръщение.

В Русе кастрационният център за животни стартира кампанията „Сто стотинки“, която превръща левчетата в реална помощ за бездомните кучета и котки.

Хората могат да дарят събраните монети, а средствата се използват за лечение, храна и грижи за животните. Така дребните стотинки получават нов смисъл – вместо да стоят забравени в чекмеджетата, те се превръщат в шанс за по-добър живот.

Инициативата показва, че дори малка сума може да има голям ефект, когато е събрана с добра кауза.

Последвайте ни

ТОП 24

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
1
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
2
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
3
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
4
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Силна геомагнитна буря удари Земята
5
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
6
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: У нас

ОИСР: ИИ решава задачите, но пречи на истинското учене
ОИСР: ИИ решава задачите, но пречи на истинското учене
Златото с нов рекорд на фона на напрежение и пазарни сътресения Златото с нов рекорд на фона на напрежение и пазарни сътресения
Чете се за: 01:37 мин.
Очакват решение за грипна епидемия в Габрово Очакват решение за грипна епидемия в Габрово
Чете се за: 00:52 мин.
Децата от спортен клуб в Пловдив плуваха в ледените води на река Децата от спортен клуб в Пловдив плуваха в ледените води на река
Чете се за: 00:32 мин.
Румен Радев подаде оставка като президент Румен Радев подаде оставка като президент
Чете се за: 00:42 мин.
Още една област обявява грипна епидемия Още една област обявява грипна епидемия
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия? НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ) Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ