„100 стотинки“ събира монети за грижа за животните

Близо месец след въвеждането на еврото у нас се появяват различни идеи какво да правим със старите български монети, които скоро ще излязат от обръщение.

В Русе кастрационният център за животни стартира кампанията „Сто стотинки“, която превръща левчетата в реална помощ за бездомните кучета и котки.

Хората могат да дарят събраните монети, а средствата се използват за лечение, храна и грижи за животните. Така дребните стотинки получават нов смисъл – вместо да стоят забравени в чекмеджетата, те се превръщат в шанс за по-добър живот.

Инициативата показва, че дори малка сума може да има голям ефект, когато е събрана с добра кауза.