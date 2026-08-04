Самоличността на следващия актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд след Даниел Крейг, ще стане известна до края на годината. Това разкри продуцентът Ейми Паскал.

В интервю за Deadline, дадено по повод филма „Spider-Man: Brand New Day“, Паскал заяви, че краят на годината е „добър ориентир“ за официалното обявяване на новия агент 007.

„Работим много внимателно. След съвместната ми работа с Барбара Броколи в студиото мога да кажа, че Даниел Крейг постави изключително висока летва. Следващият Бонд трябва да бъде нещо наистина различно, вълнуващо и свежо“, каза тя.

Спекулациите около наследника на Крейг не стихват, откакто актьорът се сбогува с ролята през 2021 г. във филма „Смъртта може да почака“, с който приключи 15-годишното му превъплъщение като агент 007.

Междувременно франчайзът за Джеймс Бонд премина под творческия контрол на Amazon MGM Studios, след като дългогодишните продуценти Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън отстъпиха правата.

Сред имената, спрягани за ролята, са Арън Тейлър-Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Джак Лоудън, Луис Партридж и Том Франсис, но официално решение все още няма. Прослушванията продължават, а традиционно фаворитите в медиите невинаги получават ролята.

Според наблюдатели Amazon вероятно ще заложи на сравнително непознат актьор в края на двайсете си години, вместо на вече утвърдена звезда.

Двадесет и шестият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на създателя на „Peaky Blinders“ Стивън Найт. Снимките се очаква да започнат през 2027 г., а премиерата е планирана за 2028 г.