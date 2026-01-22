225 училища вече имат модерни спортни площадки

Спортът в училище вече е по-готин и по-модерен! 225 училища в страната вече разполагат с обновени спортни площадки, а в други 126 ремонтите и модернизацията са в ход.

Това стана ясно днес при откриването на новия физкултурен салон в средищното СУ „Недялка Шилева“ в Съединение. Новото съоръжение предлага всичко, от което учениците се нуждаят – просторен и добре оборудван салон за различни спортове, място за тренировки и активности, както и нова сграда с топла връзка към училището, така че да не се налага да излизат навън през студените месеци.

Министърът на образованието Красимир Вълчев преряза лентата на салона и подчерта, че инвестициите в училищния спорт са важни, защото помагат на децата да са активни, здрави и енергични. Стойността на проекта надхвърля 766 000 евро.

„Идеята е учениците да имат място, където да спортуват безопасно, да се забавляват и да учат как да се грижат за здравето си“, каза министърът.

Проектът е част от програмата на МОН за изграждане и ремонт на спортни пространства, която вече финансира над 100 училищни физкултурни салона в страната.

Спортът вече не е само на терена – с модерни условия и нови площадки, учениците могат да се забавляват и да се движат повече, без да се налага да излизат от училище.