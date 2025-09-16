БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

АИКБ критикува предложението за увеличаване на минималната работна заплата за 2026 г.

Чете се за: 01:22 мин.
Бизнес
Снимка: freepik.com/
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази позиция срещу предложението на Министерския съвет за повишаване на минималната работна заплата (МРЗ) на 1213 лева от 1 януари 2026 г. Това би означавало ръст от 12,6% спрямо сегашния размер от 1077 лева.

Според АИКБ предложението игнорира сериозните икономически рискове и дисбаланси на пазара на труда. Асоциацията подчертава, че МРЗ вече е нараснала значително през последните три години, надхвърляйки обективните икономически показатели.

АИКБ призовава за преразглеждане на чл. 244 от Кодекса на труда, който според организацията е неадекватен и противоречи на международните стандарти и европейската директива за адекватни минимални заплати (Директива ЕС 2022/2041).

Работодателската организация настоява Министерският съвет да запази сегашния размер на МРЗ за 2026 г. и да се изработи нов механизъм за определяне на минималната заплата, с реално участие на социалните партньори и на базата на обективни икономически критерии.

АИКБ подчертава, че това е важно за конкурентоспособността на икономиката, стабилността на пазара на труда и подготовката на страната за присъединяване към Еврозоната.

