ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и САЩ подписаха съвместно изявление за ядрено сътрудничество

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Икономика
месец стане ясно струва изграждането блок аец козлодуй
Снимка: БТА
Слушай новината

България и Съединените американски щати задълбочават партньорството си в ядрената енергетика. Министърът на енергетиката Жечо Станков и секретарят по енергетика на САЩ Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в рамките на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия във Виена.

Документът потвърждава ангажимента на двете държави да си сътрудничат при внедряването на иновативни технологии за ядрени реактори. С тях се цели повишаване на енергийната сигурност и устойчивостта на България с подкрепата на американската Служба за ядрена енергия.

С подписването страната ни получава достъп до експертизата на водещи американски лаборатории при подготовката на предпроектно проучване за малки модулни реактори. То ще оцени жизнеспособността и приложимостта на потенциални обекти у нас. Американската агенция за търговия и развитие вече обяви готовност да финансира анализа на различни технологии за модулни реактори, за да бъдат избрани най-подходящите за България.

„Ядрената енергия има ключова роля за постигане на европейските цели за енергийна сигурност и конкурентоспособност. С подкрепата на нашите партньори от САЩ България ще развие своя опит и ще утвърди ролята си на лидер в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за региона на Югоизточна Европа,“ заяви министър Жечо Станков.

Съвместното изявление е още една стъпка в стратегическото партньорство между България и САЩ, като допринася за въвеждането на най-съвременни технологии в сектора.

Следващата седмица министър Станков ще бъде част от българската делегация, водена от премиера Росен Желязков, която ще участва в общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Там Станков ще проведе срещи с представители на правителствени и корпоративни среди по теми, свързани с развитието на ядрената енергетика.

ЕС актуализира програмата за конкурентоспособност с нови приоритети
ЕС актуализира програмата за конкурентоспособност с нови приоритети
БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г. БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г.
Чете се за: 01:52 мин.
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
Чете се за: 01:57 мин.
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове
Чете се за: 02:15 мин.
Вицепремиерът Караджов: Еврото ще е още един гарант за стабилност в България след 1 януари догодина Вицепремиерът Караджов: Еврото ще е още един гарант за стабилност в България след 1 януари догодина
Чете се за: 02:42 мин.

