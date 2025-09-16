България и САЩ подписаха съвместно изявление за ядрено сътрудничество

България и Съединените американски щати задълбочават партньорството си в ядрената енергетика. Министърът на енергетиката Жечо Станков и секретарят по енергетика на САЩ Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в рамките на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия във Виена.

Документът потвърждава ангажимента на двете държави да си сътрудничат при внедряването на иновативни технологии за ядрени реактори. С тях се цели повишаване на енергийната сигурност и устойчивостта на България с подкрепата на американската Служба за ядрена енергия.

С подписването страната ни получава достъп до експертизата на водещи американски лаборатории при подготовката на предпроектно проучване за малки модулни реактори. То ще оцени жизнеспособността и приложимостта на потенциални обекти у нас. Американската агенция за търговия и развитие вече обяви готовност да финансира анализа на различни технологии за модулни реактори, за да бъдат избрани най-подходящите за България.

„Ядрената енергия има ключова роля за постигане на европейските цели за енергийна сигурност и конкурентоспособност. С подкрепата на нашите партньори от САЩ България ще развие своя опит и ще утвърди ролята си на лидер в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за региона на Югоизточна Европа,“ заяви министър Жечо Станков.

Съвместното изявление е още една стъпка в стратегическото партньорство между България и САЩ, като допринася за въвеждането на най-съвременни технологии в сектора.

Следващата седмица министър Станков ще бъде част от българската делегация, водена от премиера Росен Желязков, която ще участва в общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Там Станков ще проведе срещи с представители на правителствени и корпоративни среди по теми, свързани с развитието на ядрената енергетика.