„Български пощи“ възстановяват приемането на пратки за Катар и Обединените арабски емирства

„Български пощи“ възстановяват приемането на изходящи пратки за Катар и Обединени арабски емирства, съобщиха от държавната фирма.

От компанията допълват, че динамичната политическа обстановка в района на Близкия и Среден Изток се отразява на транспорта и времето за доставката на пощенските пратки.

От 18 май „Български пощи“ възстановиха приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман.

Приемането на пратки беше преустановено в началото на март за редица държави от Близкия изток, сред които Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия заради отменени полети на авиокомпаниите и затворени въздушни пространства в региона след съвместни въздушни удари на Израел и САЩ срещу Иран.