„Да, България“ предлага промени в Закона за НПО-та и Търговския закон след случая „Петрохан“

От "Да, България" внасят предложения за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон във връзка със случая "Петрохан".
От партията коментират във фейсбук, че един от ключовите въпроси е защо е допустимо да бъде регистрирано НПО с наименование „Национална агенция“. Според партията, това не би трябвало да е възможно, но законодателството го позволява.
Партията приветства инициативата на Министерството на правосъдието да поиска проверка по случая, като уточнява, че тя ще потвърди, че подобни дружества и организации са регистрирани многократно и независимо от политическото ръководство на страната, без да са резултат от политически натиск.
„След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на тези на администрации и държавни органи“, се казва още в позицията на „Да, България“.