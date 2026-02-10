„Да, България“ предлага промени в Закона за НПО-та и Търговския закон след случая „Петрохан“

От "Да, България" внасят предложения за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон във връзка със случая "Петрохан".

От партията коментират във фейсбук, че един от ключовите въпроси е защо е допустимо да бъде регистрирано НПО с наименование „Национална агенция“. Според партията, това не би трябвало да е възможно, но законодателството го позволява.

Партията приветства инициативата на Министерството на правосъдието да поиска проверка по случая, като уточнява, че тя ще потвърди, че подобни дружества и организации са регистрирани многократно и независимо от политическото ръководство на страната, без да са резултат от политически натиск.