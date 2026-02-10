БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Илияна Йотова пред „Величие“: В следващите...
Чете се за: 00:35 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

„Да, България“ предлага промени в Закона за НПО-та и Търговския закон след случая „Петрохан“

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Снимка: БТА
От "Да, България" внасят предложения за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон във връзка със случая "Петрохан".

От партията коментират във фейсбук, че един от ключовите въпроси е защо е допустимо да бъде регистрирано НПО с наименование „Национална агенция“. Според партията, това не би трябвало да е възможно, но законодателството го позволява.

Партията приветства инициативата на Министерството на правосъдието да поиска проверка по случая, като уточнява, че тя ще потвърди, че подобни дружества и организации са регистрирани многократно и независимо от политическото ръководство на страната, без да са резултат от политически натиск.

„След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на тези на администрации и държавни органи“, се казва още в позицията на „Да, България“.

