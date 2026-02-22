„Първите жени в Софийския университет“ – изложба за смелите, които проправят пътя

Съвместна изложба на Университетската библиотека и Университетския архив разказва историята на първите жени в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Поводът е 125 години от постъпването на първите студентки във висшето училище.

Експозицията показва редки архивни документи и книги, които представят първите записани студентки, първите асистентки, лекторки, докторки, доцентки и професорки, както и първите жени на ръководни постове – декани, заместник-декани и заместник-ректори.

Сред изложените материали са студентски книжки, дипломи, медицински свидетелства, удостоверения и други документи на повече от 100 години. Част от тях се показват за първи път пред публика.

В изложбата могат да се видят и документи и научни трудове на жени, оставили трайна следа в академичния живот, сред които Теодора Райкова-Ковачева, Живка Драгнева, Елисавета Карамихайлова, Цветана Романска, Рада Балевска, Милена Цанева и други.

От университета подчертават, че изложбата пази паметта за жените, които са преодолели предразсъдъци и ограничения и са отворили вратите на академичния свят за следващите поколения.

Изложбата може да бъде разгледана до 20 март в Централната университетска библиотека.