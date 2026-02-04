БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

14-годишно момче е било блъснато на пешеходна пътека в Дупница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Пробите за алкохол и наркотици на 60-годишния шофьор са отрицателни

годишен блъсна годишно дете пешеходна пътека приморско
Снимка: Архив
Слушай новината

14-годишно момче е пострадало вчера при пътнотранспортно произшествие в Дупница, съобщиха от полицията.

Шофьор на лек автомобил, движещ се по ул. "Орлинска" в града, е отнел предимството на момчето, което е пресичало по пешеходна пътека, и го е блъснало. Пострадалото дете е настанено за лечение в болницата в Дупница със счупен гръден прешлен.

Пробите на водача – 60-годишен мъж от с. Джерман, за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

От полицията уточниха, че шофьорът е спрял след инцидента и е оказал помощ на пострадалото дете.

#дете, блъснато на пешеходна пътека #блъснато момче #пешеходна пътека #Дупница

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
1
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
2
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
3
Довиждане на шейховете
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
4
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Регионални

След смъртта на тримата мъже: За собствеността и стопанисването на хижите у нас
След смъртта на тримата мъже: За собствеността и стопанисването на хижите у нас
Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината? Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината?
Чете се за: 03:52 мин.
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
Чете се за: 03:02 мин.
Стотици жалби заради двойни сметки за ток в Южна България Стотици жалби заради двойни сметки за ток в Южна България
Чете се за: 02:30 мин.
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано местене на река Боянска бара (СНИМКИ) В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано местене на река Боянска бара (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: "БСП - Обединена левица" на консултации при президента Илияна Йотова
НА ЖИВО: "БСП - Обединена левица" на консултации при...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите? Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината? Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Инцидент край остров Хиос: Най-малко 15 мигранти са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Без социални мрежи за испанските младежи?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
По-топло в сряда, но започват валежи от дъжд
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ