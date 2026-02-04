14-годишно момче е било блъснато на пешеходна пътека в Дупница

14-годишно момче е пострадало вчера при пътнотранспортно произшествие в Дупница, съобщиха от полицията.

Шофьор на лек автомобил, движещ се по ул. "Орлинска" в града, е отнел предимството на момчето, което е пресичало по пешеходна пътека, и го е блъснало. Пострадалото дете е настанено за лечение в болницата в Дупница със счупен гръден прешлен.

Пробите на водача – 60-годишен мъж от с. Джерман, за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

От полицията уточниха, че шофьорът е спрял след инцидента и е оказал помощ на пострадалото дете.