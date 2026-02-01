16-годишната френска тенисистка Ксения Ефремова спечели титла в Мелбърн

16-годишната френска тенисистка Ксения Ефремова направи голям пробив, след като спечели първата си титла от Големия шлем при девойките на турнира в Мелбърн.

Тя игра много силно през цялата седмица и победи конкуренцията, за да стигне до финала и да вдигне трофея. Това е исторически момент за нея – първата велика титла в кариерата ѝ на толкова престижен турнир.

Успехът ѝ показва, че младите таланти имат потенциал да стигнат много далеч в професионалния тенис, и бе посрещнат с много признание от феновете и специалистите.