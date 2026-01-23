БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16 километра е опашката от тирове на магистрала "Марица" преди ГКПП "Капитан Андреево"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:52 мин.
Снимка: БТА
Около 16 километра е тази сутрин опашката от товарни камиони на магистрала "Марица" преди Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Ситуацията е много динамична и на всеки час информацията се променя, съобщиха от сектор "Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР - Хасково.

От няколко дни трафикът към и от Турция е изключително интензивен и струпванията на тирове преди пункта по магистралата надхвърлят дължина от 20 километра. Сутринта вчера колоната бе 25 километра. Обща 10 екипа от различни служби - "Пътна полиция", "Магистрална полиция", "Гранична полиция", "Жандармерия" осъществяват контрола на движението по магистралата и превантивна дейност против произшествия. уточниха от "Пътна полиция". И призоваха за внимателно шофиране с оглед и на очакваните мъгли.

За денонощие митническият пункт "Капитан Андреево" е обработил 2953 камиона - 1323 на "вход" и 1630 на "изход", съобщава на сайта си Агенция "Митници". Пунктът работи на пълен капацитет, увериха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Заради проблема с трафика на 21 януари на съпределния на "Капитан Андреево" турски пункт "Капъкуле" се състоя двустранна работна среща. На нея бяха обсъдени мерки за облекчаване на трафика и ускоряване на обработката на товарните коли. Бе констатирано, че проблемът се изостря и заради продължаващите два месеца протести на гръцките фермери, заради които спедитори пренасочват маршрутите си.

