18-годишно момче извади богоявленския кръст от езерото в кв. „Дружба“ в София
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
18-годишният Васил Борисов извади богоявленския кръст от водите на езерото в столичния квартал Дружба по време на традиционния ритуал за Богоявление.

„За първи път скачам за кръста. За мен това е знак от Бога, че ще постигна всичко и че Той е с мен. Горд съм да бъда българин“, каза Васил след изваждането на кръста.

В ритуала участваха около 40 мъже, които влязоха в ледените води на езерото. Преди това Българският патриарх Даниил отслужи Велик богоявленски водосвет и поведе литийно шествие от храма Св. преп. Наум Охридски.

В словото си патриарх Даниил говори за смисъла на празника и за желанието на човека да бъде близо до Бога, като припомни кръщението на Иисус Христос в река Йордан – събитие, което православната църква отбелязва на Богоявление.

На ритуала присъстваха и представители на местната власт, както и много жители на района, които дойдоха да подкрепят участниците и да споделят празника.

За младия Васил Борисов този ден ще остане специален спомен – първият му скок за кръста и момент, който, по думите му, ще го води напред.

