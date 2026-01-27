19 години затвор за мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит

Петчленен състав на Окръжен съд – Ловеч призна за виновен мъж, подсъдим за убийството на 16-годишно момиче в Луковит, и постанови 19 години лишаване от свобода. Според съда убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Случаят е от края на 2021 г., когато в изоставена постройка в Луковит е открито тялото на 16-годишното момиче. Установено е, че то е било удушено. Обвинение за убийството е повдигнато на 25-годишния (към момента на престъплението) мъж от същия град.

Тялото на момичето беше намерено на 30 ноември в ромския квартал "Изток" в града от други деца.

След като съобрази събраните и представени по делото доказателства и въз основа на закона, разширеният състав на Окръжен съд – Ловеч призна подсъдимия за виновен и го осъди на 19 години лишаване от свобода. Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим, като от него ще бъде приспаднато времето на задържането му.

Мъжът е подсъдим за това престъпление за втори път, след като преди малко повече от година беше осъден за него, но присъдата не влезе в сила, тъй като съдия-докладчикът по делото почина, преди да бъдат изготвени мотивите към нея. Това наложи цялото наказателно производство да се проведе наново от друг състав на Окръжен съд – Ловеч.

Присъдата подлежи на жалба и протест пред Апелативен съд - Велико Търново в 15-дневен срок от днес.