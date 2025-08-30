19-годишно момче е загинало в тежката катастрофа край Айтос

19-годишно момче е загинало при тежката катастрофа край Айтос, която снощи затвори главния път в отсечката между с. Съдиево и град Българово.

По информация на полицията инцидентът е станал малко преди 21:00 ч. Автомобилът, управляван от загиналото момче, се е движел в посока Айтос. Застигнал и блъснал отзад друга кола, която в същото време намалявала скоростта.

От сблъсъка двете превозни средства се завъртяла на пътното платно и останали там. По същия път, но от Айтос към Бургас, се движел трети автомобил, който е изпреварван от четвърта кола. Двата автомобила се блъснали странично в колата на вече катастрофиралото превозно средство, в което било загиналото момче.

От втория сблъсък пострадал 20-годишен мъж от Люляково. Той е с контузия на гръдния кош, без опасност за живота, е настанен за лечение в болница. Пробите на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.