Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
20-годишен загина при катастрофа в село Сбор

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
катастрофа затвори пътя велико търново русе
Млад мъж е загинал при пътен инцидент тази нощ в пазарджишкото село Сбор. Сигнал за катастрофата е подаден около 04:45 ч. в Районното управление в Пазарджик. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и линейка.

По първоначални данни 20-годишен жител на селото, движещ се от центъра към изхода на населеното място, е загубил управление над автомобила си. Колата е напуснала платното и се е ударила в стоманобетонен електрически стълб.

Водачът е починал на място. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина при МБАЛ-Пазарджик.

На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна следствена група. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.

