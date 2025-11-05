23 години по-късно Барселона и Брюж се изправят отново един срещу друг в Шампионската лига

Барселона гостува на белгийския Брюж в мач от четвъртия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в началото на новия век. През есента на 2002 г. те бяха в една група в Шампионска лига и Барселона спечели домакинството си с 3:2, а ответната среща - с 1:0.

Преди това отборите имат и сблъсъци в Лига Европа, когато каталунците печелят визитата си от 1/16-финалите с 2:0, но след това правят 1:1 на "Камп Ноу". Резултатът им е достатъчен, за да продължат към следващата фаза и да разгромят гръцкия АЕК.

Мачът на стадион "Ян Брейдел" е тази вечер от 22:00 часа българско време. През уикенда белгийците надиграха Дендер с 2:1, докато Барселона победи Лече в Ла Лига с 3:1.

След три кръга в основната фаза на Шампионската лига Барселона е на 12-а позиция с две победи и една загуба, а Брюж заема 24-о място с един успех и две поражения.

Програмата на Шампионска лига за 5 ноември:

19:45 часа Карабах – Челси

19:45 часа Пафос – Виляреал

22:00 часа Аякс – Галатасарай

22:00 часа Бенфика – Байер Леверкузен

22:00 часа Интер – К. Алмати

22:00 часа Клуб Брюж – Барселона

22:00 часа Манчестър Сити – Борусия Дортмунд

22:00 часа Марсилия – Аталанта

22:00 часа Нюкасъл Юнайтед – Атлетик Билбао