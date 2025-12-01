2549 лева е средната работна заплата в България през третото тримесечие на годината

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Най-висока е средната заплата за София-град – 3474 лева, което е с близо 25 на сто повече от средната заплата за страната

Средната работна заплата за страната през третото тримесечие на годината е 2549 лв.. Това е с 12% повече спрямо същото тримесечие на 2024 година. Това става ясно от данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.

Най-висока е средната заплата за София-град – 3474 лв., което е с близо 25 на сто повече от средната заплата за страната. Най-голям ръст на средното възнаграждение през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2024 г. се отчита в Търговище (19,6%), Силистра (18,7%) и Смолян (17,2%).

Данните от информационния бюлетин показват, че общият доход на домакинствата за периода е 6988 лв. Това е с 4,4% повече отколкото година по-рано.

В осем икономически дейности средните заплати са над средното равнище за страната, като в тях са наети около една трета от всички работещи. Най-високо е заплащането в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ (5512 лв.); „Финансови и застрахователни дейности“ (3716 лв.); „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ ( 3539 лв.); „Професионални дейности и научни изследвания“ (3460 лв.); „Държавно управление“ (3088 лв.); „Добивна промишленост“ (3071 лв.); „Образование“ (2780 лв.); „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (2584 лв.).

