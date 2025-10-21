БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

39-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
годишен мъж загина тежка катастрофа пътя стрелча ndash пловдив
Снимка: ОД МВР - Пазарджик
Слушай новината

39-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив, малко преди село Кръстевич. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пътния инцидент е получен около 12:20 ч. Сблъскали са се два автомобила. В резултат на удара е починал единият водач.

Пострадали с различни травми са 37-годишен мъж от Стрелча и 19-годишен младеж от Пловдив. Те са откарани за преглед в болницата в Панагюрище.

На мястото на катастрофата има екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Извършва се оглед. Движението по участъка е спряно, а автомобилите се отклоняват по обходни маршрути до приключване на оперативно-следствените действия.

#загинал при катастрофа #тежка катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Регионални

Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско
Чете се за: 00:37 мин.
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
Чете се за: 02:12 мин.
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
39-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив 39-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ