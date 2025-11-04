4 от 4 и нова суха мрежа за Арсенал в Шампионската лига

Арсенал продължи перфектната си кампания в основната фаза на Шампионската лига. Английският вицешампион постигна четвърта поредна победа със суха мрежа в най-престижната европейска клубна надпревара при гостуването си на Славия Прага (Чехия) с 3:0.

Това е десети последователен успех за възпитаниците на Микел Артета във всички турнири и осми мач, в който те не допускат гол. Така те изравниха клубния рекорд за най-много сухи мрежи, поставен през далечната 1903 г.

"Артилеристите" временно се изкачиха на първото място в класирането с пълен актив точки след 4 мача. Чешкият шампион пък е 30-и с 2 пункта.

На фона на сравнително отслабения състав на Арсенал, в който отсъстваха петима от титулярните избори на Микел Артета, домакините влязоха изключително настървено в двубоя на "Фортуна Арена", надстрелвайки съперника си с 4 на 1 удара в първия четвърт час.

След това обаче "топчиите" си върнаха контрола и в рамките на 13 минути капитанът Букайо Сака тества рефлексите на вратаря Якуб Маркович на три пъти.

А в 31-ата минута след кратко преразглеждане от видеоасистент арбитрите, главният съдия Алияр Агайев отсъди дузпа за гостите след игра с ръка на капитана Лукаш Провод. С изпълнението се нагърби Сака и английското крило преодоля Маркович от четвъртия си опит.

Темпото на мача драстично спадна в края на първата част, но това помогна на Арсенал да нанесе втори удар, когато Славия Прага най-малко очакваше. 35 секунди след подновяването на играта Леандро Тросар получи огромно пространство на левия фланг и центрира топката точно на главата на Микел Мерино, който удвои предимството на "артилеристите".

След пълен контрол над второто полувреме гостите избраха правилния момент да ударят за трети път, като отново голмайстор бе играещият като нападател днес Мерино. Испанецът се възползва от грешка на вратаря Маркович, за да засече центриране на Деклан Райс с гърба си.

Шест минути преди края на редовното време азерът Агайев отсъди нов 11-метров наказателен удар, този път за чешкия тим, след като влезлият като резерва Бенджамин Уайт вдигна високо крака си срещу провинилия се по-рано Провод. При повторно преразглеждане от ВАР обаче стана ясно, че десният бек на "артилеристите" не докосва противниковия футболист и дузпата бе отменена.

В следващия пети кръг на основната фаза на Шампионската лига Арсенал приема немския шампион Байерн Мюнхен в мегасблъсък на 26 ноември. Ден по-рано Славия Прага е домакин на испанския Атлетик Билбао.