БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

4 от 4 и нова суха мрежа за Арсенал в Шампионската лига

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Микел Артета изравни 122-годишен клубен рекорд при класическия успех над Славия Прага (Чехия).

Арсенал - Микел Мерино, Леандро Тросар
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал продължи перфектната си кампания в основната фаза на Шампионската лига. Английският вицешампион постигна четвърта поредна победа със суха мрежа в най-престижната европейска клубна надпревара при гостуването си на Славия Прага (Чехия) с 3:0.

Това е десети последователен успех за възпитаниците на Микел Артета във всички турнири и осми мач, в който те не допускат гол. Така те изравниха клубния рекорд за най-много сухи мрежи, поставен през далечната 1903 г.

"Артилеристите" временно се изкачиха на първото място в класирането с пълен актив точки след 4 мача. Чешкият шампион пък е 30-и с 2 пункта.

На фона на сравнително отслабения състав на Арсенал, в който отсъстваха петима от титулярните избори на Микел Артета, домакините влязоха изключително настървено в двубоя на "Фортуна Арена", надстрелвайки съперника си с 4 на 1 удара в първия четвърт час.

След това обаче "топчиите" си върнаха контрола и в рамките на 13 минути капитанът Букайо Сака тества рефлексите на вратаря Якуб Маркович на три пъти.

А в 31-ата минута след кратко преразглеждане от видеоасистент арбитрите, главният съдия Алияр Агайев отсъди дузпа за гостите след игра с ръка на капитана Лукаш Провод. С изпълнението се нагърби Сака и английското крило преодоля Маркович от четвъртия си опит.

Темпото на мача драстично спадна в края на първата част, но това помогна на Арсенал да нанесе втори удар, когато Славия Прага най-малко очакваше. 35 секунди след подновяването на играта Леандро Тросар получи огромно пространство на левия фланг и центрира топката точно на главата на Микел Мерино, който удвои предимството на "артилеристите".

След пълен контрол над второто полувреме гостите избраха правилния момент да ударят за трети път, като отново голмайстор бе играещият като нападател днес Мерино. Испанецът се възползва от грешка на вратаря Маркович, за да засече центриране на Деклан Райс с гърба си.

Шест минути преди края на редовното време азерът Агайев отсъди нов 11-метров наказателен удар, този път за чешкия тим, след като влезлият като резерва Бенджамин Уайт вдигна високо крака си срещу провинилия се по-рано Провод. При повторно преразглеждане от ВАР обаче стана ясно, че десният бек на "артилеристите" не докосва противниковия футболист и дузпата бе отменена.

В следващия пети кръг на основната фаза на Шампионската лига Арсенал приема немския шампион Байерн Мюнхен в мегасблъсък на 26 ноември. Ден по-рано Славия Прага е домакин на испанския Атлетик Билбао.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Славия Прага #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
4
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
5
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
6
Българските евромонети - къде и как се секат?

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Шампионска лига

Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение
Чете се за: 02:02 мин.
Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген
Чете се за: 02:50 мин.
Наполи и Айнтрахт Франкфурт поделиха точките след нулево равенство в Неапол Наполи и Айнтрахт Франкфурт поделиха точките след нулево равенство в Неапол
Чете се за: 01:02 мин.
Байерн Мюнхен подаде протест до УЕФА срещу парижката полиция Байерн Мюнхен подаде протест до УЕФА срещу парижката полиция
Чете се за: 02:05 мин.
Два големи дуела приковават вниманието в Шампионска лига Два големи дуела приковават вниманието в Шампионска лига
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ