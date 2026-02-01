48-страничен справочник представя българския олимпийски отбор за Милано-Кортина 2026

Българският олимпийски тим за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо 2026 беше представен в специален 48-страничен справочник. В изданието са публикувани биографиите на 20-те български състезатели, които спечелиха олимпийски квоти и ще представят страната ни в биатлона, ски-алпийските дисциплини, ски-скока, ски-бягането, сноуборда и фигурното пързаляне.

Справочникът включва още пълен списък на ръководителите, длъжностните лица, треньорите, лекаря, кинезитерапевтите и техническия екип, които са част от 50-членната българска делегация за XXV Зимни олимпийски игри.

В обръщение към спортистите председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева подчерта значението на олимпийското участие като признание за дългогодишен труд и отдаденост.



„Днес вие сте част от олимпийския отбор на България. Това е признание за вашите лични усилия, неуморната работа на вашите треньори и подкрепата на вашите семейства. Като членове на олимпийския отбор вие сте пример за подражание за поколения българи“, заяви Лечева, като призова състезателите да защитават олимпийските принципи с честност и почтеност.

Изданието проследява и олимпийската история на България на зимни игри от първото участие през 1936 година, както и ключови моменти, свързани с предстоящите Игри в Италия. Под формата на QR код е публикувана и пълната програма на олимпийските състезания.

За изработването на справочника е използван националният шрифт "ЛИК“, предоставен от Българската телеграфна агенция. Информацията е подготвена с участието на спортните журналисти Боряна Тончева и Ива Кръстева, които от десетилетия отразяват българския спорт и олимпийското движение.