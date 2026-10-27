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55% от украинците виждат положителни промени в борбата с корупцията

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41% смятат, че Украйна е безнадеждно корумпирана, според проучване на КМИС отношението към корупцията е свързано и с нагласите за войната и мирните преговори

Снимка: Пресслужба на Лвовската областна военна администрация
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55% от украинците смятат, че има положителни промени в борбата с корупцията в страната, докато 41% я определят като безнадеждно корумпирана. Според данните на Киевския международен институт по социология (КМИС) нагласите по този въпрос са свързани и с позициите на анкетираните за войната и възможностите за мирно споразумение. Проучването е проведено в периода 8 - 16 октомври 2026 г.

Социолозите напомнят, че за последен път такъв въпрос е задаван на украинците през декември 2025 г. (след скандала около „записите на Миндич“). Оттогава показателите леко се влошават: процентът на тези, които смятат Украйна за безнадеждно корумпирана, е нараснал от 35% на 41% (дялът на тези, които виждат положителни промени, бе 57% преди, а сега е 55%, но разликата е в рамките на статистическата грешка).

Все пак, както отбелязват от КМИС, като се има предвид, че между декември 2025 г. и октомври 2026 г. са се случили редица други корупционни скандали, спадът в показателите не е толкова значителен, колкото се е очаквало.

Освен това в октомврийското проучване социолозите са попитали хората и за войната и мира. Резултатите разкриват връзка между отношението към корупцията и оценките за перспективите пред войната.

„Докато сред тези, които виждат положителен напредък в борбата с корупцията, 27% са готови да одобрят изтеглянето на украинските войски от Донецка област в замяна на гаранции за сигурност (а 70% са категорично против), то сред смятащите Украйна за безнадеждно корумпирана готовност за това изразяват 47% (срещу 48% категорично против). Докато 76% от първата група са готови да търпят войната толкова, колкото е необходимо, едва 43% от втората група споделят това мнение“, обясняват от КМИС.

Освен това, според данните на социолозите, сред виждащите положителен напредък в борбата с корупцията едва 12% са съгласни с твърдението, че украинското правителство трябва да бъде по-отстъпчиво в мирните преговори. За разлика от тях, сред смятащите Украйна за безнадеждно корумпирана 31% споделят това мнение.

Как е проведено проучването

В периода 8 – 16 октомври 2026 г. КМИС проведе своето традиционно всеукраинско проучване на общественото мнение „Омнибус“, към което по собствена инициатива добави въпроси относно възприятията за борбата с корупцията.

Чрез метода на компютърно подпомогнатите телефонни интервюта (CATI), на базата на случайна извадка от мобилни телефонни номера, са анкетирани 1031 респонденти във всички региони под контрола на правителството на Украйна.

Проучването е проведено сред пълнолетни граждани (на възраст 18 и повече години), които към момента на анкетирането са пребивавали на контролираната от правителството територия на Украйна.

При нормални обстоятелства статистическата грешка на подобна извадка (с ниво на доверие 0,95 и отчитане на ефекта от дизайна 1,3) не надвишава 4,0% за показатели, близки до 50%, 3,4% за показатели, близки до 25%, 2,4% за показатели, близки до 10%, и 1,7% за показатели, близки до 5%.

Статия, написана от Dmytro Mykhailov (Suspilne), първоначално публикувана на 26 октомври 2026 г.

#войната в Украйна

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