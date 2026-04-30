66 процента от българите: Преходът към еврото протича гладко

Мнозинството от българите (62 на сто) е на мнение, че преходът от лева към еврото преминава гладко, сочат данните от проучване на „Евробарометър“, представено днес от Европейската комисия.

Според 49 процента въвеждането на европейската валута у нас е добро за страната, а 43 на сто са на противоположното мнение. За 67 процента от българите еврото е добро за ЕС. Мнозинството (66 на сто) вярва, че еврото ще повиши инфлацията в България, а 21 процента са на мнение, че общата европейска валута ще поддържа стабилността на цените.

За България положителен ефект от еврото очакват повечето от участниците в проучването (47 на сто), докато 44 процента имат опасения. Според 46 на сто еврото ще им се отрази добре лично на тях, а 42 на сто очакват лоши последици за себе си.

Отделен доклад на ЕК по повод присъединяването на България към еврозоната днес препоръчва българските власти да продължат с интензивни ценови проверки, за да бъдат цените правилно посочвани, да се ограничи неоправданото поскъпване и да се налага законодателството за защита на потребителите и за конкуренцията.

Наблюдението на цените при бъдещи разширявания на еврозоната трябва да бъде интензивно и да се извършва достатъчно дълго, се допълва в доклада. Препоръчва се също да се помисли за приемане на незадължителни правила за поведението на бизнеса и за удължаване на срока за двойно обявяване на цените до една година от началото на прехода.

Държавите в ЕС, които предстои да влязат в еврозоната, биха могли да последват примера на България, като предоставят на дружествата ролки с монети с различни стойности, вместо „стартови пакети“, се посочва в доклада. Опитът на България потвърждава, че комуникацията и кампанията за повишаване на обществената осведоменост са важни за плавното преминаване към еврото, обобщава комисията.