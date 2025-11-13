693 стоманобетонни панела са изработени досега за ремонта на "Дунав мост"

По график продължава основният ремонт в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на "Дунав мост" при Русе. В последната седмица са произведени 12 стоманобетонни панела за съоръжението, с което общият им брой от стартирането на строителните работи достигна 693.

Продължава и изпълнението на дейности по ремонта на тротоарния блок в дясната лента за движение. Монтират се армировка и кофраж, както и защитни PVC тръби за комуникационни кабели. Поставени са и 8 броя основи на стълбове за осветление.

Строителните дейности на "Дунав мост" се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.