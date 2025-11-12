7 медала за българските бойци в Сърбия

Силно представяне за клуба „Борба, самбо, джудо“ – Видин на международния турнир „SREĆNO“ („Късмет“) в град Бор, Сърбия.
Емануела Илиева спечели златния медал в своята категория.
Със сребърни отличия се завърнаха Ния Крумова, Никол Цветанова и Бруно Бордияшев,
а бронзови медали заслужиха Никол Николова, Мария Гъжу и Анаис Бордияшева.
На крачка от почетната стълбичка останаха Никол Атанасова и Траян Крумов, които също се представиха много добре.
В турнира участваха над 300 състезатели от 33 клуба от Сърбия, Румъния и България.