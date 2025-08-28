БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Шотландският клуб допусна загуба от ФКСБ.

Димитър Митов
Снимка: БТА
Слушай новината

Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след поражение с 0:3 при гостуването на ФКСБ в мач-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на втория по сила евротурнир. Вратарят на българския национален отбор беше титуляр и игра 90 минути за носителя на купата на Футболната асоциация на Шотландия, но не успя да помогне на "доновете" да избегнат поражението.

В 44-ата минута Александър Йенсен получи втори жълт и съответно червен картон, а румънският отбор чрез Дариус Олару откри резултата при последвалата след нарушението дузпа.

Седем минути след почивката Олару асистира за Адриан Шут, който също се разписа във вратата на шотландците.

В 59-ата минута Олару оформи класическия успех в полза на ФКСБ. Румънците продължават напред в Лига Европа след общ резултат 5:2.

Абърдийн ще участва в Лигата на конференциите. Жребият за основната фаза на турнира е в петък.

#Димитър Митов #Абърдийн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
5
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Футбол

Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа
Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа
Филип Кръстев може да се завърне в Нидерландия Филип Кръстев може да се завърне в Нидерландия
Чете се за: 00:52 мин.
Анатолий Господинов: Бяхме по-добри от Ракув и съм горд от постигнатото Анатолий Господинов: Бяхме по-добри от Ракув и съм горд от постигнатото
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Тунчев: Излизаме с гордо вдигната глава от този мач Александър Тунчев: Излизаме с гордо вдигната глава от този мач
Чете се за: 01:42 мин.
Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин
Чете се за: 01:30 мин.
Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ