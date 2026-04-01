Почина големият композитор Михаил Белчев
АБСФ към партиите: Каква е визията ви за развитието на спорта?

Федерациите настояват за ясни политики и реални ангажименти

В навечерието на парламентарните избори Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) отправи официално писмо до политическите партии и коалиции с въпрос за тяхната визия и конкретни политики в областта на спорта.

От организацията изразяват притеснение, че в последните години темата за спорта остава на заден план в предизборните кампании, въпреки значението ѝ за обществото. Според АБСФ спортът не е само въпрос на медали и престиж, а ключов фактор за изграждане на здрава, мотивирана и целеустремена нация.

Сдружението, което обединява 21 лицензирани федерации и представлява интересите на хиляди спортисти, треньори и спортни дейци, предлага диалог и експертна подкрепа към бъдещата законодателна и изпълнителна власт.

От АБСФ настояват за яснота по теми като финансиране, състояние на спортната инфраструктура, кадрово обезпечаване и дългосрочни програми за развитие. Организацията е готова и на директни срещи с политическите сили, за да бъдат представени техните приоритети.

"Убедени сме, че тази комуникация ще помогне на спортната общност да направи информиран избор, а на политиците – да очертаят правилната посока за развитие на българския спорт“, се казва в позицията на АБСФ.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч. Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч.
Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро
Чете се за: 01:10 мин.
Локомотив Горна Оряховица спечели Купата на България по хандбал за мъже Локомотив Горна Оряховица спечели Купата на България по хандбал за мъже
Чете се за: 01:20 мин.
Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево
Чете се за: 01:32 мин.
Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан
Чете се за: 01:45 мин.

У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
