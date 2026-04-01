АБСФ към партиите: Каква е визията ви за развитието на спорта?

В навечерието на парламентарните избори Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) отправи официално писмо до политическите партии и коалиции с въпрос за тяхната визия и конкретни политики в областта на спорта.

От организацията изразяват притеснение, че в последните години темата за спорта остава на заден план в предизборните кампании, въпреки значението ѝ за обществото. Според АБСФ спортът не е само въпрос на медали и престиж, а ключов фактор за изграждане на здрава, мотивирана и целеустремена нация.

Сдружението, което обединява 21 лицензирани федерации и представлява интересите на хиляди спортисти, треньори и спортни дейци, предлага диалог и експертна подкрепа към бъдещата законодателна и изпълнителна власт.

От АБСФ настояват за яснота по теми като финансиране, състояние на спортната инфраструктура, кадрово обезпечаване и дългосрочни програми за развитие. Организацията е готова и на директни срещи с политическите сили, за да бъдат представени техните приоритети.