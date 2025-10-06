БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Адриан Андреев се завърна след половин година отсъствие от кортовете

Българският национал беше елиминиран на старта на Чалънджър в Гърция.

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Българският национал, който се завърна на корта след 6-месечно лечение на контузия, беше елиминиран от поставения под номер 6 белгиец Жил Арно Баи с 2:6, 4:6 за 89 минути.

24-годишният софиянец за последно игра в началото на април, когато се отказа заради травма на дясното коляно при 2:6, 4:6 в мача си срещу австриеца Себастиан Офнер. Срещу 252-ия в световната ранглиста Баи днес Андреев взе първия гейм, но загуби следващите пет, след което и първия сет. Втората част започна малко по-равностойно, но липсата на игрова практика на българина повлия и 20-годишният белгиец направи нова серия от четири поредни гейма, за да дръпне с 5:2, което се оказа решаващо.

Заради дългото си отсъствие българинът падна на 786-ата позиция в класацията на ATP, в която е достигал до 183-ото място.

Пловдивчанинът Димитър Кузманов е пети в схемата на сингъл и ще стартира утре срещу Денис Новак (Австрия).

В надпреварата на двойки Антъни Генов (България) и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под №1 и започват срещу участващите с "уайлд кард" Димитрис Азоидис (Гърция) и Хенри Хаупт (Германия).

Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, също получиха "уайлд кард" за основната схема при дуетите и ще стартират срещу №3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).

Кузманов и Новак, които са съперници поединично, ще играят в тандем на двойки, като в първия кръг ще се изправят срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.

