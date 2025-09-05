БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Агресивен пътник счупи врата на автобус от градския транспорт на Бургас

Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:52 мин.
Агресивен пътник счупи врата на автобус от градския транспорт на Бургас
Агресивен пътник е счупил предната врата на автобус от градския транспорт в Бургас. Инцидентът е станал този следобед между две спирки на бул. "Демокрация".

Автобусът пътувал по линия Б11. Шофьорът му разказа пред БНТ, че един от пътниците поискал да слезе в движение. Бил във видимо нетрезво състояние. Водачът отказал, като обяснил, че ще спре на следващата спирка.

Пътникът обаче станал агресивен. Опитал да удари шофьора, но не успял. Взел аварийното чукче и счупил предната дясна вратата на автобуса.

По неофициална информация мъжът е успял да избяга и се издирва от полицията.

Няма пострадали пътници в автобуса.

