ИЗВЕСТИЯ

Академик спечели златото в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Ансамбълът на Левски Триадица е втори, а бронзовите отличия спечели Тракия Пловдив.

Снимка: БТА
Ансамбълът на клуб Академик първи отбор с треньор Елена Дукова спечели шампионската титла при жените в категория Елит на Държавното първенство по художествена гимнастика, което се провежда в зала "София".

Момичетата в състав Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Християна Ковачева, Виктория Берова, Карина Нейкова и Сияна Табакова събраха сбор от 46.625 точки (22.375 за съчетанието с пет ленти и 24.250 за три обръча и две топки) и взеха златните медали. Тези състезателки са по-голямата част от националния отбор по естетическа групова гимнастика, който преди две седмици стана европейски шампион на първенството на Стария континент в Будапеща.

Ансамбълът на Левски Триадица е втори с 44.725 (19.785 и 24.850), а бронзовите отличия станаха притежание на представителките на Тракия Пловдив със сбор от 42.975 точки (18.250 и 24.725).

Треньорът на шампионките от клуб Академик Елена Дукова е новият носител на Приз "Весела Димитрова".

При девойките старша възраст държавен шампион в многобоя в категория Елит за 2025-а стана първият отбор на клуб Левски с 42.950 точки (22.500 за композицията с пет топки и 20.450 за изпълнението с пет ленти). На второ място е Илиана с 41.475 (22.525 и 18.950), а на трета позиция са представителките на втория отбор на Левски с 41.000 (22.600 и 18.400).

При девойките младша възраст триумфира клуб Теа Денс (Елин Пелин) с 43.175 (23.100 за пет топки и 20.075 за пет ленти), пред Илиана с 40.600 (21.450 и 19.150) и Левски първи отбор с 37.075 (20.500 и 16.575).

Утре са финалите на отделните уреди в трите възрастови категории.

