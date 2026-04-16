Акция срещу трафик на мигранти: Задържани са сирийски и турски граждани

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
У нас
нова техника получи гранична полиция
Специализираната полицейска операция е проведена на 14 и 15 април 2026 г. от служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в ГДГП и сектор „Специални тактически действия“ в РДГП – Драгоман, под наблюдението на Софийската градска прокуратура, за неутрализиране на организирана престъпна група, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти на българска територия.

Граничните полицаи са задържали в момент на качване на 11 незаконни мигранти в тир с турска регистрация 25-годишен криминално проявен сирийски гражданин, участник в престъпната група, и двама турски граждани на 45 г. и 55 г. – водачи на товарния автомобил. Незаконните мигранти – от Ирак, Мароко и Турция – също са задържани.

На адреси в София са задържани още двама сирийци, участници в организираната престъпна група – 28-годишен криминално проявен и 19-годишен.

В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети вещи и предмети, свързани с престъпната дейност.

По образуваното досъдебно производство, под наблюдението на Софийската градска прокуратура, е установено, че организираната престъпна група е действала от ноември 2025 г. Нелегалните мигранти са били превозвани с товарни автомобили от българо-турската към българо-румънската граница.

В качеството на обвиняеми за участие в трафик на незаконни мигранти са привлечени общо четирима сирийски граждани. Лидерът на организираната престъпна група – сириец на 30 години – е обвинен задочно, тъй като се издирва с европейска заповед за арест по друго досъдебно производство за идентична престъпна дейност. Останалите трима сирийци са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 281 от НК. Те са задържани за 72 часа в изпълнение на прокурорско постановление. Двамата турски граждани също са обвиняеми за престъпление по чл. 281 от НК и са задържани за 72 часа. Работата по документиране на дейността на организираната престъпна група продължава.

