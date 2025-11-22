БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алберт Попов с най-добро класиране от началото на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Българинът финишира девети в слалома в Гургл.

Алберт Попов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Алберт Попов записа най-доброто си класиране от началото на сезона в Световната купа, след като финишира девети в слалома в Гургл, Австрия. Българинът беше 21-и след първия манш, но във втория показа характер, агресия и класа, за да се изкачи с 12 позиции нагоре.

Пистата в Гургл се оказа предизвикателство за Попов в първото спускане, но след силното си второ каране той взе своя реванш. Алберт даде четвърто най-добро време във втория манш и задмина в крайното класиране сериозни имена като победителя в Леви Лукас Пинейро Бротен и олимпийския шампион Клеман Ноел – миналогодишния победител тук.

Състезанието предложи сензационен подиум. Французинът Пако Раса спечели първата си победа в Световната купа, след като тръгна от 14-о място и с блестящ втори манш шокира конкуренцията. Втори финишира белгиецът Арманд Маршан, а третото място остана за норвежеца Атле Ли Макграт, който водеше след първия манш.

В десетката попаднаха още Тимон Хауган, Танги Неф, Доминик Рашнер, Виктор Муфа-Жанде, Линус Щрасер и Пинейро Бротен. Финландецът Едуард Халберг, един от фаворитите за победата, не успя да завърши след грешка във второто спускане.

След успеха си Раса оглави генералното класиране със 140 точки, следван от Бротен (126) и Макграт (120). Алберт Попов е 23-и със 37 точки и 17-и в подреждането за Малкия кристален глобус в слалома.

Следващите стартове за мъжете са в Копър Маунтин, САЩ – супергигантски слалом на 27 ноември и гигантски слалом ден по-късно.

Свързани статии:

Алберт Попов е 21-и след първия манш на слалома в Гургл
Алберт Попов е 21-и след първия манш на слалома в Гургл
Вторият манш започва в 14:30 ч. българско време.
Чете се за: 00:52 мин.
#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 # Алберт Попов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
2
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
3
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
4
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
6
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
5
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Алпийски ски

Алберт Попов е 21-и след първия манш на слалома в Гургл
Алберт Попов е 21-и след първия манш на слалома в Гургл
Милано/Кортина 2026 може да остане без още една от звездите си в алпийските ски Милано/Кортина 2026 може да остане без още една от звездите си в алпийските ски
Чете се за: 01:32 мин.
Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов да попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов да попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:00 мин.
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
Чете се за: 02:00 мин.
Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви Алберт Попов записа 22-о място в първия манш от слалома в Леви
Чете се за: 01:00 мин.
Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ