Алберт Попов с най-добро класиране от началото на сезона

Алберт Попов записа най-доброто си класиране от началото на сезона в Световната купа, след като финишира девети в слалома в Гургл, Австрия. Българинът беше 21-и след първия манш, но във втория показа характер, агресия и класа, за да се изкачи с 12 позиции нагоре.

Пистата в Гургл се оказа предизвикателство за Попов в първото спускане, но след силното си второ каране той взе своя реванш. Алберт даде четвърто най-добро време във втория манш и задмина в крайното класиране сериозни имена като победителя в Леви Лукас Пинейро Бротен и олимпийския шампион Клеман Ноел – миналогодишния победител тук.

Състезанието предложи сензационен подиум. Французинът Пако Раса спечели първата си победа в Световната купа, след като тръгна от 14-о място и с блестящ втори манш шокира конкуренцията. Втори финишира белгиецът Арманд Маршан, а третото място остана за норвежеца Атле Ли Макграт, който водеше след първия манш.

В десетката попаднаха още Тимон Хауган, Танги Неф, Доминик Рашнер, Виктор Муфа-Жанде, Линус Щрасер и Пинейро Бротен. Финландецът Едуард Халберг, един от фаворитите за победата, не успя да завърши след грешка във второто спускане.

След успеха си Раса оглави генералното класиране със 140 точки, следван от Бротен (126) и Макграт (120). Алберт Попов е 23-и със 37 точки и 17-и в подреждането за Малкия кристален глобус в слалома.

Следващите стартове за мъжете са в Копър Маунтин, САЩ – супергигантски слалом на 27 ноември и гигантски слалом ден по-късно.