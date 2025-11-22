БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберт Попов е 21-и след първия манш на слалома в Гургл

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Вторият манш започва в 14:30 ч. българско време.

Алберт Попов
Снимка: БТА
Най-добрият български състезател Алберт Попов зае 21-а позиция в първия манш от втория слалом при мъжете от новия сезон на Световната купа по ски алпийски дисциплини в австрийския зимен център Гургл.

Попов, който стартира с 14-и номер, измина трасето за 53.28 секунди и от 14:30 часа ще участва във втория манш.

Българинът изостана на 1.16 секунди от лидера Атле Лий МакГрат (Норвегия), който постигна най-добро време - 52.12 секунди.

На 17 стотни от секундата след него второто място разделят Едуард Халберг (Финландия) и Танги Неф (Швейцария).

Общо 59 състезатели участваха в първия манш, от които 48 успяха да преминат по трасето.

