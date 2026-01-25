БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберт Попов: Способен съм на нещо голямо
Алберт Попов: Способен съм на нещо голямо

Най-добрият български алпиец е уверен в силите си в навечерието на Олимпийските игри.

Най-добрият български алпиец Алберт Попов сподели, че харесва шансовете си на предстоящите в началото на февруари Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина. Днес Попов завърши на 22-о място в слалома в Кицбюел, а след състезанието разкри, че е лекувал вирус в последните дни.

„В първия манш ските не ми помогнаха в първите два сектора, теренът беше по-агресивен там. Във второто направихме промяна, чувствах се много добре, надявах се на по-голяма разлика и да дръпна по-напред в класирането. В последните три дни боледувах, един вирус си въртим всички в Световната купа. Идва следващото ми любимо състезание в Шладминг, оставам позитивно настроен и се надявам да покажа какво мога“, коментира Попов.

„В добра форма съм, просто трябва да се случат нещата. Много от хората на подиума днес ги бия на тренировка със секунда понякога. Знам, че мога да бъда бърз, да бъда на подиума. Натрупах опит, вече мога да карам и на меки и лоши условия да постигам резултати, което е огромна стъпка напред“, добави скиорът.

„Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо. На Олимпиадата се говори, че ще караме на съвсем нова писта в Ливиньо. В началото мислехме, че ще бъде на трасето на спускането, но после казаха, че ще открият нова писта“, завърши Попов.

