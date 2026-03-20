Алекс Николов прикова погледите на четвъртфиналите от Шампионската лига в Истанбул

Александър Николов се превърна в неочакваната атракция по време на четвъртфиналния реванш от Шампионска лига по волейбол за жени между Вакъфбанк и Веро Волей Милано, игран в Истанбул.

Турският гранд спечели драматично с 3:2 (25:22, 16:25, 25:16, 23:25, 15:12) и с две победи в серията си осигури място на полуфиналите, но вниманието на българските фенове бе приковано към присъствието на един от най-ярките ни волейболни таланти.

Николов, който бе избран за волейболист №2 в света и спортист №2 на България за 2025 година, използва паузата след успеха на клубния си тим Лубе Чивитанова в Италия, за да пътува до Турция и да наблюдава срещата на живо.

Националът не остана незабелязан в залата и след края на двубоя бе наобиколен от фенове за снимки и автографи. В компанията му бяха Жан Патри, както и бившият му съотборник Петър Дирлич.

Сред присъстващите бе и друг български национал – Георги Татаров, който в момента играе за Галатасарай, както и съотборникът на Николов в Лубе Джовани Мария Гарджуло.