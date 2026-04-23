Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Александър Александров: ЦСКА 1948 тренира по три-четири пъти на ден

Наставникът на ЦСКА 1948 сподели очакванията си за плейофните мачове в Първа лига.

Александър Александров
Снимка: Startphoto.bg
Наставникът на ЦСКА 1948 - Александър Александров, говори пред медиите във връзка с предстоящите мачове от плейофната фаза на първата четворка.

"Червените" стартират битките с гостуване на Лудогорец.

"Ще играем за нас си. Другите не ни интересуват. Ще се опитаме да победим Лудогорец, ще видим какво ще вземем. Трудихме се цяла година и заслужаваме да сме в първата четворка", сподели той на пресконференцията преди двубоя.

Старши треньорът призна, че отборът му е добре подготвен физически, защото тренира по три-четири пъти на ден и иска да постигне шест победи срещу най-силните тимове в България.

"Ако вземем шестте мача, със сигурност ще сме с медал. Това е и нашата цел. Ще се борим до последно. Имаме добър отбор и дълга скамейка. Дори да има наказани и контузени, има кой да ги замени. Както казва нашият президент - тренираме по три-четири пъти на ден. Физически сме добре подготвени. Лагерите в Банско са много полезни", призна специалистът.

Вниманието на треньора е насочено изцяло върху предстоящите мачове, а не за предстоящото след сезона.

"Ако подпиша тригодишен договор и падна три пъти, в България договорът приключва. Мисля до лятото. След това ще видим. В договорите на футболистите си има бонуси за място, титла, купа. Специални премии за определени отбори няма", уточни Александров.

