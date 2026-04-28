Александър Блокс достигна четвъртфинал на Мастърса в Мадрид

21-годишният белгиец елиминира Франсиско Серундоло.

Александър Блокс достигна четвъртфинал на Мастърса в Мадрид
21-годишният белгиец Александър Блокс се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" в испанската столица Мадрид.

Блокс отстрани 16-ия поставен аржентинец Франсиско Серундоло със 7:6(8), 6:2 за час и 40 минути игра, постигайки втора поредна победа над играч от топ 20 в кариерата си. Блокс стана и най-младият белгиец, достигал до четвъртфинал на "Мастърс" надпревара.

В спор за класиране на полуфиналите той ще се изправи срещу защитаващия титлата си и 12-и в схемата Каспер Рууд от Норвегия.

Серундоло пропусна три сетбола при 6:5 в първата част, а в последвалия тайбрек Александър Блокс се наложи с 10-8 точки.

Ранен пробив помогна на белгиеца да поведе с 3:0 във втория сет, като той задържа аванса си, приключвайки двубоя с втори пробив за крайното 6:2.

#Александър Блокс #тенис турнир в Мадрид 2026 #Франсиско Серундоло

15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
1
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
2
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
3
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради...
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май
4
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл
5
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
6
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
4
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: Тенис

Илиян Радулов продължава във втория кръг в Кастелдефелс
Илиян Радулов продължава във втория кръг в Кастелдефелс
Григор Димитров и Виктория Томова ще са част от квалификациите на "Ролан Гарос" Григор Димитров и Виктория Томова ще са част от квалификациите на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:00 мин.
Каспер Рууд оцеля в тричасова драма срещу Циципас, Рафаел Ходар продължава да изумява в Мадрид Каспер Рууд оцеля в тричасова драма срещу Циципас, Рафаел Ходар продължава да изумява в Мадрид
Чете се за: 02:10 мин.
Испански квалификант е първото препятствие пред Григор Димитров на Екс-ан-Прованс Испански квалификант е първото препятствие пред Григор Димитров на Екс-ан-Прованс
Чете се за: 00:47 мин.
Мира Андреева демонстрира класа и стигна до полуфиналите на WTA 1000 в Мадрид Мира Андреева демонстрира класа и стигна до полуфиналите на WTA 1000 в Мадрид
Чете се за: 01:35 мин.
Денислава Глушкова започна убедително на турнира в Санта Маргерита ди Пула Денислава Глушкова започна убедително на турнира в Санта Маргерита ди Пула
Чете се за: 01:00 мин.

Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ? Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
В "Референдум": Поскъпването на храните и горивата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
