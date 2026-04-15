Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Оейраш

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 125" в Оейраш (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) отстъпиха с 1:6, 6:1, 8:10 от третите поставени Срирам Баладжи (Индия) и Нийл Оберлайтнер (Австрия). Срещата продължи 58 минути.

Двата дуета си размениха по един убедително спечелен сет и така се стигна до шампионски тайбрек. В него играта беше изключително равностойна, но в крайна сметка Донски и Бантия отстъпиха с 8:10 точки.

Така 27-годишният българин не успя да добави точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 105-ото място.

Александър Донски има една спечелена титла на двойки през тази година на турнири от сериите „Чалънджър" в Ню Делхи (Индия), както и още три втори места.