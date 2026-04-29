Александър Донски с успешен старт на двойки в Острава

Българският тенисист Александър Донски достигна до втория кръг на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Острава (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

27-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 1, се справиха с представителите на домакините Ян Храждил и Ян Йермар с 6:2, 7:5 за час и 7 минути на игра.

След 2:2 в първия сет Донски и Бантия спечелиха четири поредни гейма, за да поведат в общия резултат. Във втората част, която беше далеч по-оспорвана, чешките състезатели бяха на крачка от това да достигнат до шампионски тайбрек, но тандемът на българина спечели три поредни гейма и затвори мача със 7:5.

В следващия кръг опоненти на Донски и Бантия ще бъдат Ярно Янс (Нидерландия) и Марк Уайтхаус (Великобритания).